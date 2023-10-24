Samanyolu Haber /Gündem / Çay içerken kilo almayın! 5 alternatif öneri /24 Ekim 2023 11:51

Çay içerken kilo almayın! 5 alternatif öneri

Sohbetlerin kulak misafiri, gün içinde kendimize verdiğimiz en güzel ödül ve arkadaş ortamlarında ısmarlanan en ekonomik ikram içeceği hiç şüphesiz çaydır. İşte bu haftaki yazımız çay tiryakisi olup özellikle “Ben çayı şekersiz tüketemem ama şekerli de tüketip kilo almak istemiyorum” diyenler için hazırlandı.

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-Çayın asıl tadını alabilmek için şekersiz çay tüketilmeli.

- Şekerli çay tüketmek vücuda ekstra kalori yüklemektir, bunun sonucunda kilo alınır. Eğer kilo almak istemiyorsanız çayı şekersiz tüketin. Böylelikle hem fazla kilolarınızı vermek hem de kendinizi zinde hissetmek daha kolay olacaktır. Çayın kilo verme üzerindeki etkisi
- Metabolizma hızlandırıcı etkiye sahiptir.

- Kan şekeri dengesizliğini sonlandırarak açlık hissettirmeye engel olur. ? Kan dolaşımını hızlandırır, idrar söktürücüdür. Bu sebeplerle kilo vermeye yardımcıdır. Tabii şekersiz tüketildiği takdirde!

Şeker out, kuru üzüm in!
 
Kuru üzüm çayın yanına en çok yakışan sağlıklı bir tatlı alternatifidir. Elbette miktarını doğru ayarladığınız takdirde... Bir kesme şeker yerine 6 adet kuru üzüm, iki kesme şeker yerineyse 12 adet kuru üzüm yeterlidir. Ayrıca kuru üzüm yerine alternatif olarak hurma, kayısı veya yaban mersini de tüketebilirsiniz.

Şeker yerine 5 alternatif öneri
· Portakal dilimleri
· Yeşil elma dilimleri
· Muz ya da çilek püresi
· Bal
· Pekmez

ŞEKERSİZ ÇAYIN FAYDALARI

Çay içerken kilo almayın! Şeker yerine 5 alternatif öneri

· Kalp damar tıkanıklığını önler.
· Diyabetten korur.
· Kanser hücrelerinin oluşmasını önler.
· Metabolizmayı hızlandırır
· Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.
· İdrar söktürücüdür.
· İshale iyi gelir.
· Böbreklerin daha çok çalışmasını sağlar.
· Karındaki şişliği azaltır.
· İştah keser.
· Zihni açar.

Şekerli çay içmenin zararları
 
- Vücudun biyolojik yapısını bozar, kilo alımına sebep olur.

- Dişe beyaz rengi veren diş plağı oluşmasına sebep olurken diş minesine zarar verir.

- Obezite, diyabet, kalp damar rahatsızlıkları, metabolizma hastalıklarına yol açar.
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