Moskova ve Tahran arasında gümrüksüz ticaret anlaşması

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Yaptırımları devam eden Rusya ve İran, askeri, teknik, enerji gibi bir çok konuda gümrüksüz ticaret kararı aldılar.





Rusya-İran ortak Ticaret Odası temsilcisi Kambiz Mirkazemi, iki ülkeden mal ithalatına yönelik gümrük vergilerini Mart 2024'e kadar kaldırma konusunda anlaştıklarını söyledi.





IRNA ajansına konuşan Mirkazemi, yıl sonuna kadar İran ile Rusya arasındaki ticari vergilerin kaldırılacağını, İran, Rusya, Ermenistan ve Belarus’un yakın zamanda ticaret işlemlerinde ulusal para birimi üzerinden uzlaşmaya geçeceğini ve bu ülkelerden mal ithalatına gümrük sınırlarının tamamen açık olacağını vurguladı.





Ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında serbest ticaret anlaşmasının 2023 yılı sonundan önce imzalanması planlanıyor.





Avrasya Ekonomik Birliği Konseyi toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında, Birlik ile İran arasındaki taslak serbest ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve söz konusu belgenin bu yıl imzalanmasının planlandığı duyuruldu.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) zirvesinin ve örgüt içindeki entegrasyonun olumlu sonuçlarına dikkat çekmişti. Henüz ekonomik birliğe katılmamış bazı ülkelere katılmaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Rus devlet başkanına göre, teknolojik gelişme için ortak önceliklerin geliştirilmesi ve üçüncü ülkelerin katılımıyla teknoloji ittifakları oluşturulması gerekiyor.