Dilan Polat'ı bu sözleri yakmış

İşte o tarihten sonra dikkatleri üzerine çeken ve MASAK'ın radarına giren Polat'tan 26 Eylül tarihinde önemli bir hamle geldi. Daha önce kamuoyunda kullandığı hakaret ve sert tonda konuşmalarıyla tepki çeken Polat'ın, MASAK'ın inceleme talimatı verdiği gün, alışılmışın dışında, oldukça yumuşak tonda sosyal medya paylaşımında bulunması dikkat çekmişti.

Dilan- Engin Polat ve beraberindeki şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporuyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Polatların şirketleriyle ilgili inceleme talimatını 26 Eylül günü verdiği bilgisine ulaşıldı.21 Eylül tarihinde Altın tozuna bulanmış kahveyle programa çıkan ve kıyafetine 350 bin lira ödediğini belirten Dilan Polat, "Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum" şeklinde cevap vermiş ve takındığı tavırla kamuoyunun çoğunu rahatsız etmişti.Polat, aynı programda günlük ne kadar harcadığı sorusuna ise "Belli olmuyor, bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" şeklinde cevap vermişti.Polat, 26 Eylül'de gözü yaşlı bir şekilde çektiği videoda, "Fakire, fukaraya destek olalım diye vakıf kurduk, bir sürü yakıştırma yaptınız. Biz işimiz başındayız, bir sürü şirket sahibiyiz.Bu kadar şirket sahibiyiz, bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince bizim her şeyimiz çok şeffaf. Bakın biz işimizin başındayız alnımızın akıyla, alın teriyle çalışıyoruz. Devletini, vatanını çok seven bir aileyiz biz. Biz çok seven bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.MASAK'ın 26 Eylül'de hazırlanması talimatı verilen rapor savcılığa 4 Ekim'de ulaştırıldı. Halihazırda Polatların şirketleriyle ilgili ayrıntılı MASAK incelemesi devam ediyor.MASAK'ın detaylı analiz raporunu ilerleyen günlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunması bekleniyor.Savcılık Polatlarla bağlantılı 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de talep doğrultusunda 27 şirkete kayyum atanması kararını verdi.