Dilan Polat'tan Akşener'e: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın

Gazete Duvar'da yer alan habere göre haklarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Dilan Polat ile eşi Engin Polat dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli daha gözaltına alındı, 13 şüpheli ise aranıyor.



Dilan Polat, bugün Meclis'teki grup toplantısında haklarında göndermede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. Polat, "Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye’yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar. Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Dilan Polat ve Engin Polat çiftine göndermede bulunmuştu. Akşener şunları söylemişti:



"Bu ülkede ne yapılırsa yapılsın insanlar rezil olmuyor. Allah bize bu hırsızları bu yolsuzları bu ahlaksızları rezil etmeyi nasip etsin inşallah. Çaldıkları paralar, yaptıkları ahlaksızlıklar. Ey büyük Allah'ım yanlarına kalmayacağını ben biliyorum. Çoluğundan çocuğundan çıktığını, çıkacağını biliyorum. Ama Türkiye'yi bu kafayla yönetenlerin Türkiye'yi getirdikleri durum budur.



Her biri birer Dilan Polat haline gelmiş, her biri birer Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız... Bir tarafta ise karnı guruldayan, KYK yurtlarında yemeklerinin içinden böcek, solucan çıkan çocuklar, yemek bittiği için yemek yiyemeyen çocuklar. Bunlar Gayretullaha dokunur. Allah bunları kursağından getirir, bunlara sebep olanları kahrı perişan eyler. Allah’ım nasip et, bunların kursaklarından bu haram lokmayı almayı bize nasip et Allah’ım."