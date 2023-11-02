Mısır: Gazze'deki yaralılardan ilk grup Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı

Gazze'den getirilen yaralıların olduğu ilk grupta toplamda kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken, bunlardan 117'sinin yabancı olduğu belirtildi.





Vatandaşlarının olduğu ilk grubun Mısır'a girdiğini aktaran Fransa Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Dileyen tüm vatandaşlarımız, çalışanlarımız ve ailelerinin en kısa sürede Gazze'den çıkabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesine yer verildi. Ayrıca açıklamada, Fransa'nın Gazze'deki sivil halkın korunması çağrısını yinelediği vurgulandı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Mısır Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Filistin'in Gazze Şeridi'nden 117'si yabancı ülke vatandaşı çok sayıda yaralının olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Mısır'a giriş yapan yaralılar hakkında bilgi verildi.Açıklamada, "Gazze'deki olaylarda yaralanan Filistinli kardeşlerimizden ilk grubu Refah Sınır Kapısı'nda karşılandık" ifadelerine yer verildi.Yaralıların tümünün Kuzey Sina kentindeki donanımlı hastanelere nakledilmeye başlandığı aktarıldı.İtalya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bulunan sivil toplum kuruluşu (STK) gönüllüsü 4 İtalya vatandaşının bugün Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilerek Mısır'a geçtiğini açıkladı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki vatandaşlarından ilk grubun, Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığınu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Mısırlı ve İsrailli yetkililerle Gazze'den ayrılmak isteyen İngiliz vatandaşlarının listesi üzerinde anlaşmaya vardık. Yardım sağlayabilmemiz için listede yer alanların geçidi ne zaman kullanabilecekleri konusunda önceden bilgilendirileceğiz" denildi.ABD Başkanı Joe Biden, yaralı Filistinliler ve yabancı uyrukluların Gazze'den Mısır'a gitmeleri için güvenli geçiş sağladıklarını belirtti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Biden, "Bugün Amerikan liderliği sayesinde yaralı Filistinlilerin ve yabancı uyrukluların Gazze'den güvenli çıkışını sağladık. Amerikan vatandaşlarının bugün çıkış yapmasını bekliyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla çıkış görmeyi bekliyoruz. Amerikalıları Gazze'den çıkarmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da günlük basın toplantısında, "Gazze'de iletişim halinde oldukları, ayrılma arzusunu ifade eden 400 civarında Amerikalının bulunduğunu" ve "Refah Sınır Kapısı'ndan geçen çok sayıda Amerikan vatandaşı olduğunu" açıkladı."ABD vatandaşları ve yabancı uyrukluların çıkışlarının önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesini bekliyoruz" diyen Miller, tüm Amerikan vatandaşlarının ve ailelerinin "mümkün olduğunca güvenli bir şekilde" Gazze'den çıktığından emin olmak istediklerini belirtti.Sözcü Miller, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen 400 ABD vatandaşının bulunduğunu, bu sayının aile üyeleriyle birlikte 1000 civarına yükseldiğini söyledi.