Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’den hastane çevresine saldırı /02 Kasım 2023 00:52

İsrail’den hastane çevresine saldırı

İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresini 2 saatten fazla bir süre yoğun bombardıman altında tuttuğu bildirildi.

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Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Heva bölgesini hedef aldığı belirtildi.

14 BİNDEN FAZLA KİŞİ VAR

İsrail saldırıları nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarılan açıklamada, patlama sesleri dolayısıyla hastane personeli ve bölgedeki yerinden edilen 14 binden fazla kişinin korku ve endişe yaşadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, daha önce tahliye edilmesini istediği Kudüs Hastanesi çevresine yoğun saldırılar düzenlemiş, hastanede ciddi hasar oluşmuştu.
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