Justice Square uygulanmayan Yalçınkaya kararını AB Bakanlar Komitesi’ne bildirdi

Bold Medya'da yer alan habere göre insan hakları ihlallerini takip eden sivil toplum kuruluşu Justice Square Vakfı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararının Türkiye’de uygulanmamasına ilişkin Bakanlar Komitesi’ne bildirimde bulundu.
Vakıf bildirimde, Türkiye’de kararın icrasına yönelik belirsizlikleri ve mağduriyetlerin önlenmesinin aciliyetini anlatarak kararın icrası sürecinin ivedilikle ve güçlendirilmiş usulde incelenmesi çağrısında bulundu.
Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mağdurlardan “yeniden yargılama talebinin reddine” ilişkin ağır ceza mahkemelerinin kararlarını [email protected] e-mail adresi üzerinden kendilerine göndermelerini istedi.
Gelişmeyi yorumlayan hukukçu Gökhan Güneş de “Justice Square Vakfı, Yalçınkaya kararının uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlar Komitesi’ne bildirimde bulundu. Kararın uygulanması açısından çok önemli olan bu bildirim için Justice Square Vakfına teşekkür ederiz.
Ayrıca Vakıf daha önce yaptığı çağrıyı yineleyerek, Bakanlar Komitesine yapılacak bildirimlere devam edebilmek için “yeniden yargılama taleplerinin reddi” ve bu kararlara konu “ağır ceza mahkemelerinin verdiği mahkumiyet kararlarının” gönderilmesi istemiştir. Lütfen bu çağrıya sessiz kalmayalım ve istenilen kararları [email protected] adresine gönderelim” çağrısı yaptı.