Diyanet görevlisi, Mahmut Tanal'a önce küfür etti sonra özür diledi

Diyanet Vakfı Temsilcisi olarak görev yapan Mali Çavuşlu, CHP'li Mahmut Tanal'a önce küfür etti sonra özür diledi.





Olayın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tanal, Çavuşlu'ya "bir özürle temize mi çıkacaksınız?" diye sorarak şöyle dedi:





"Bir din görevlisi, Hollanda’daki Diyanet Vakfı temsilcisi, cami sorumlusu olarak rahmetli anneme küfrettiniz. Kamuoyuna duyurmam sonrası o çirkin mesajı silip özür diliyorsunuz. Bir özürle temize mi çıkacaksınız?"





Tanal'ın son paylaşımından sonra ise Mali Çavuşoğlu bir paylaşım daha yaptı.





Çavuşoğlu "Sayın Tanal Özrümü kabul edin, bu düştüğüm durum ve üzüntü bana yeter" ifadelerini kullandı.











