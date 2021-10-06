Bahçeli önündeki kağıdı okumaktan aciz mi?

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bir tweet atarak, Bahçeli'nin 'Kebapçıları terörist ilan eden' ifadelerine açıklık getirmeye çalıştı. Meğer Bahçeli “işi kebap gibi olanlar, işsizlik için elini taşın altına koymayanları”nı kastetmiş.







Ancak bu tevil etme çabası, yeni bir skandalı ortaya çıkarıyor ki, o da 'Bahçeli'nin önüne konulan yazılı metni bile okumaktan aciz' olduğu.







Çiçek'in tweetinden anlaşıldığı kadarıyla, MHP'li bir yetkili, Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin alay konusu olan, “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadesiyle aslında neyi kast etmeye çalışmış.



İsmini açıklamak istemeyen MHP'li yetkili Çiçek'e, “işi kebap gibi olanlar, işsizlik için elini taşın altına koymayanların” kastedildiğini söylemiş.







Bu durumda iki soru gündeme geliyor:





1- Yazı metni, hatalı hazırlanmış.

2- Bahçeli, önüne konulan metni okumak konusunda acziyet yaşıyor.















