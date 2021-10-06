Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli önündeki kağıdı okumaktan aciz mi? /06 Ekim 2021 16:21

Bahçeli önündeki kağıdı okumaktan aciz mi?

İsmini açıklamak istemeyen MHP'li yetkili, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin alay konusu olan 'Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar' açıklamasını tevil etmeye çalışırken daha büyük bir pot kırdı.

SHABER3.COM

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bir tweet atarak, Bahçeli'nin 'Kebapçıları terörist ilan eden' ifadelerine açıklık getirmeye çalıştı. Meğer Bahçeli “işi kebap gibi olanlar, işsizlik için elini taşın altına koymayanları”nı kastetmiş.

Ancak bu tevil etme çabası, yeni bir skandalı ortaya çıkarıyor ki, o da 'Bahçeli'nin önüne konulan yazılı metni bile okumaktan aciz' olduğu.

Çiçek'in tweetinden anlaşıldığı kadarıyla, MHP'li bir yetkili, Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin alay konusu olan, “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadesiyle aslında neyi kast etmeye çalışmış.

İsmini açıklamak istemeyen MHP'li yetkili Çiçek'e, “işi kebap gibi olanlar, işsizlik için elini taşın altına koymayanların” kastedildiğini söylemiş.

Bu durumda iki soru gündeme geliyor:

1- Yazı metni, hatalı hazırlanmış.
2- Bahçeli, önüne konulan metni okumak konusunda acziyet yaşıyor.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli önündeki kağıdı okumaktan aciz mi? Sonraki Haber >>

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

Erdoğan çalıyor ama namaz kılıyor

Erdoğan çalıyor ama namaz kılıyor

'Erdoğan sağlık raporu almalıdır hem de hemen'

'Erdoğan sağlık raporu almalıdır hem de hemen'

Övmek isterken yarıda kesti...

Övmek isterken yarıda kesti...

Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

Saadet'ten Erdoğan'a 'market' göndermeli kitap reklamı

Saadet'ten Erdoğan'a 'market' göndermeli kitap reklamı

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

Pandora Papers nedir?

Pandora Papers nedir?

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:58:39