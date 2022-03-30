Diyanet'ten Ayasofya için yeni karar: 88 yıl sonra ilk...

Ramazan öncesi Diyanet'ten dikkat çeken Ayasofya Camii kararı geldi. 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak.







AYASOFYA'DA 88 YIL SONRA İLK KEZ TERAVİH NAMAZI







Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılınacak. 86 yılın ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan camide ayrıca cuma, cumartesi ve pazar günleri ise teravih namazı enderun usulüyle kılınacak.





Camide, ramazan dolayısıyla bir dizi etkinlik de düzenlenecek. Bu kapsamda, ramazan boyunca öğle namazından önce il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerince vaaz verilecek, cuma günleri sabah ezanından önce temcid, diğer günlerde ise sala okunacak.







