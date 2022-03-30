Dünyanın başındaki belalara karşı ve insanlığın iyiliği için farklı dinlerden ortak dua

Lüksemburg’ta faaliyet gösteren Turkuaz derneği dünyada yaşanan darbeler, salgınlar, hastalıklar, savaşlar ve insanlığın iyiliği için tüm dinleri kapsayan ortak dua programı düzenledi. Online olarak gerçekleşen dua programına farklı dinlerden temsilciler katıldı. Alfabetik sıraya göre her din temsilcisi hastalıklar, savaş ve insanlığın iyiliği için kendi dini metinlerinden dualar okudu.







Ortak dua programında ;

“Son birkaç yılda dünyanın çok karmaşık olduğunu gördük. Darbeler, salgınlar, savaşlar gördük ve bunlara kayıtsız kalmamamız gerektiğini düşündük. Bize bir musibet dokunduğunda, inançlarımız duaları, Allah'a yönelmeyi ve O'na teslim olmayı tavsiye eder. Çünkü biliyoruz ki duanın bir şeyleri değiştirme gücü vardır. Bu nedenle Turkuaz derneği olarak birlik olmak ve dualarımızı paylaşmak arzusuyla bu çağrıyı başlattık.” ifadelerine yer verildi.









Bahai topluluğunu temsilen Jean-Marie Nau,



Budist topluluğunu temsilen Claudine Ries ,

Hristiyan toplulugunu temsilen Peder Paul Goerens,

Müslüman topluluğunu temsilen İmam Halil Ahmetspahic katılıp dualar ettiler ve ve farklı dinlerden dinleyiciler yapılan dualara amin dedi.





Yarım saat süren dua programında “birlik ve beraberlik”, farklılıkların fırsat olarak görülmesi, farkliliklara uyumla eşlik edilmesi ve farklılıkların büyük mozaikler olusturabilecegi vurgusu yapıldı.



