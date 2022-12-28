Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Perinçek’in yardımcısı avukat Nusret Senem, Ulusal Kanal’da katıldığı canlı yayında, Mustafa Levent Göktaş’ın Necip Hablemitoğlu suikastında azmettirici olduğunun net olduğunu ve iddianamede bu hususun çok ciddi şekilde delillendirildiğini belirtti.







Senem, Mustafa Levent Göktaş’la birlikte kendisinin de Ergenekon davasında sanık olduğunu hatırlatarak, Göktaş’ın ilk başlarda itiraflarda bulunduğunu, sonra bu itirafları geri aldığını ifade etti.





Ergenekon davasının en önemli delillerinden biri olan ve Levent Göktaş’tan ele geçirilen 51 no’lu CD’nin gerçek olduğunu da itiraf etti Nusret Senem. Levent Göktaş, içinde fişlemeler, bilgi notları ve özel görüntülerin yer aldığı belirtilen 51 no’lu CD’nin kendisine ait olmadığını iddia etmişti.





Başta Perinçek olmak üzere Ergenekon sanıkları da Göktaş’a sahip çıkarak CD’nin sahte olduğunu ve Göktaş’ın avukatlık ofisine polislerin koyduğunu ileri sürmüştü.





Nusret Senem, 51 no’lu CD ve Göktaş’la ilgili şunları söyledi: “51 no’lu CD ile Türk Ordusuna balyoz darbesinin indirilmesinde önemli bir işlev görmüş Göktaş. Ciddi şekilde Levent Göktaş’ın Ergenekon davasında Türk Ordusuna yönelen balyoz operasyonunda bir şekilde görev aldığı, o CD olayının tesadüfi olmadığı ortaya çıkıyor. Ben Göktaş’ın ilk başlarda itiraflarda bulunduğunu, itirafçı olduğunu biliyorum. Fakat sonradan başka bir ifade tarzına döndü.”





Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Doğu Perinçek’in koğuş arkadaşı, ulusalcıların düne kadar “kahraman özel kuvvetler komutanı” diye baş tacı ettiği, Soner Yalçın’ın MİT Müsteşarı olsun diye canla başla çalıştığı Mustafa Levent Göktaş’ı “ajan provokatör” ilan etmekten çekinmedi.





Üstelik Perinçek’in televizyonu ulusal kanalda.





Ergenekon zihniyeti, önce AKP’ye gizli bilgi ve belgeleri sızdırdığı için aynı dünyanın insanı Necip Hablemitoğlu’nu harcadı; şimdi de Hablemitoğlu’nu harcayan kendi adamını bir kalemde sildi attı.





Tıpkı Uğur Mumcu ve diğer suikastla öldürülen aydınlar misali…





51 NOLU CD NEDİR?



