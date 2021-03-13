Doktordan yaşlı hastasına 'torununa sarılabilirsin' reçetesi

Paylaşılan reçetede "Torununa sarılabilirsin" yazdığı görüldü. Jessica ayrıca, annesinin sarılma görüntülerini paylaşarak, "Bir yıldır ilk sarılması. Bunu mümkün kılan tüm bilim insanlarına ve doktorlara teşekkür ederiz" dedi.









Kovid-19 nedeniyle milyonlarca kişi sevdiklerinden ayrı kalmaya devam ediyor. Milyonlarca insanı sevdiklerinden koparan virüs nedeniyle çoğu insan zor anlar yaşıyor.ABD'de ise bir ilk yaşandı. New York kentinde, pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır akrabalarına sarılmayan ve iki doz Kovid-19 aşısı almasına rağmen sarılmaktan çekinen 81 yaşındaki Evelyn Shaw isimli yaşlı kadına doktoru, 'torununa sarılabilirsin' reçetesi yazdı.?Evelyn'ın kızı SiriusXM radyo sunucusu Jessica Shaw, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reçetenin fotoğrafını paylaşarak "Annemin doktoru, torununa sarılması için ona bir reçete yazdı" ifadelerini kullandı.