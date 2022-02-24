Doktoru döven Feray Yelmen tutuklandı

Feray Yelmen, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevli Dr. Bakar'ın darbedilmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı.



Poyraz, Feray Yelmen'i, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.



Hakimlik, sorgu sonucunda şüphelinin söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verdi.



Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi.



Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin, dün istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Yelmen tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.