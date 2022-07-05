Samanyolu Haber /Gündem / Dolar 17'nin kapısına dayandı /05 Temmuz 2022 13:00

Dolar 17'nin kapısına dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından sert düşüşler yaşayan Dolar/TL yeniden 17 sınırına dayandı. Günü 16,82 liradan açan dolar 16,97 liraya ulaştı.

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TL'deki değer kaybını yavaşlatmak için döviz talebini azaltıcı ve yeni TL yatırım araçlarının cazibesini artırıcı adımlar atan ekonomi yönetimi son olarak döviz nakit fazlası bulunan şirketlerin TL kredilere erişimini zorlaştıracak bir karar almıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin TL krediye erişimini engelleyen ardından, 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, 16.03'e kadar geriledikten sonra bugün yeniden 17 TL'ye dayandı.

Bugün dolar/TL kuru yüzde 1’e yakın yükselişle 16,98’e çıktı ve 24 Haziran’da BDDK’nin ticari kredilerdeki sınırlama kararı sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

ENFLASYONU NEGATİF ETKİLİYOR
Dolar kurundaki artış enflasyonda negatif etki yaratıyor. Dün açıklanan enflasyon verilerinde son 24 yılın zirvesi kaydedilse de dolar kruundaki artışın enflaysonu tetikleyeceği düşünülüyor.

Dünyanın önde gelen bankalarından olan İngiltere merkezli Barclays Türkiye enflaysonuna ilişkin yayımladığı raporda  "Dolar/TL yılsonuna kadar 25'e ulaşırsa, yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 97'ye ulaşabilir" ifadesine yer verdi.
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