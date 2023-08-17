Dolar güne yeni zirveyle başladı

Piyasalarda bugün dolar/TL kuru, güne 27,10 zirvesine yükselerek başladı. Yaklaşık bir aydır 27 seviyesinin etrafında yatay seyir izleyen kur büyük bölümü seçimler sonrası olmak üzere yılbaşından beri yüzde 31 değer kaybetti.





Dolar/TL 27,10 ile yeni tarihi zirvede yatay bir seyir izlemeye devam ederken, piyasalarda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) genel kurulu, veri gündemi, azalan küresel risk iştahı takip ediliyor. TBB genel kurulu bugün 10.00’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapacağı açılış konuşmasında vereceği mesajlar piyasada yakından takip edilecek.





Reuters’in aktardığına göre ekonomistlerin Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncü verilerinden hesaplamaları, brüt rezervlerin bugün açıklanacak 11 Ağustos haftasında 0,5 ile 1 milyar dolar arasında artacağını, net rezervlerde ise yatay ile 0.2 milyar dolar yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor.





TCMB net rezervleri, 2 Haziran’da -5,7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen iki ayda 20 milyar doların üzerinde toparlandı.





TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBI YÜZDE 31

Bankacılar, ağustos ayı için 50 milyar dolara yakın KKM dönüşü ve TCMB’nin kur farkı ödemelerinin de 300 milyar TL ile zirve yapacağını hesaplıyor. Bankacılar TCMB rezervlerini bankanın geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde olduğu için yakından takip ediyor.





TCMB döviz kazandırıcı işlemlerden toplanan dövizleri ise en çok kur korumalı mevduat dönüşleri ve ihracatçıların ithalat kaynaklı ihtiyaçlarını sağlamak için kullanırken; seviye değil likiditeyi gözettiğini belirtiyor.





Merkez Bankası geçen yıl devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların döviz gelirlerinin en az yüzde 40’ını rezervine katıyor. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor ve bu adım 12 ayda düzenli 100 milyar dolarlık rezerv kazanımı anlamına geliyor. TCMB’nin ihracat gelirleri haricinde de rezerv kazandırıcı adımları bulunuyor.





Rekor KKM etkisi, hem döviz likiditesine hem de TL likiditesine etki ediyor.