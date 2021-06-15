Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar kuru, Haziran ayı başında 8.74’le tarihi zirvesini test etmesinin ardından Biden-Erdoğan görüşmesi ve Çin’le swap anlaşması gibi haberlerin de etkisiyle 8,28’e kadar inmişti.







Ancak görüşmenin akabinde bugün 8,44’le güne başlayan kur gün içinde 8,58’e kadar çıktı. 8.58’deki direnç bölgesinden gelen satışlarla bir miktar geri çekilen dolar kapanışa doğru 8,54 bandında dengelenmiş durumda. TL’de bir günlük kayıp yüzde 1.10’un üzerinde.





Geçtiğimiz hafta 10,04’e kadar inen avro da güne 10,24 bölgesinden başlamasının ardından 10,42’ye kadar yükselip bir miktar geri çekildi. Avro kapanışa doğru 10,36 bölgesinden işlem görüyor.





Kur için artık gözler yarın akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararlarında.