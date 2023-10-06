Dolar yine rekor tazeledi









ABD tahvillerinde geri çekilme devam ederken, küresel piyasalarda dolar sınırlı da olsa artıda. Buna karşın Dolar/TL kurunda jeopolitik gelişmelerin yaşandığı ortamda yeni rekor test edildi.





DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL kuru yüzde 0,5'i aşan artışla 27,76 seviyesini gördü. Kurda rekor seviye görüldükten sonra 27,70 seviyesinde dengelenme sağlandı. Son bir ayda dolar/TL kurunda yüzde 3'ü aşan yükseliş kaydedildi. Dolar 09.30 itibarıyla 27,6165 TL'den işlem görüyor.





EURO NE KADAR?

Dün kapanışı 29,1173 TL'den yapan Euro/TL kuru da 29,27 seviyesini gördü. Euro ise 09.30 itibarıyla 29,0902 TL'den işlem görüyor.



