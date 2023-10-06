Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yine rekor tazeledi /06 Ekim 2023 10:00

Dolar yine rekor tazeledi

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'a çıkarma kararı sonrası dolar ve euroda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Dolar haftanın son işlem günüde 27,76 TL'yi test ederek yeni bir rekora daha ulaştı. Euro ise 29,21 TL'den işlem gördü.

SHABER3.COM



ABD tahvillerinde geri çekilme devam ederken, küresel piyasalarda dolar sınırlı da olsa artıda. Buna karşın Dolar/TL kurunda jeopolitik gelişmelerin yaşandığı ortamda yeni rekor test edildi.

DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL kuru yüzde 0,5'i aşan artışla 27,76 seviyesini gördü. Kurda rekor seviye görüldükten sonra 27,70 seviyesinde dengelenme sağlandı. Son bir ayda dolar/TL kurunda yüzde 3'ü aşan yükseliş kaydedildi. Dolar 09.30 itibarıyla 27,6165 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?
Dün kapanışı 29,1173 TL'den yapan Euro/TL kuru da 29,27 seviyesini gördü. Euro ise 09.30 itibarıyla 29,0902 TL'den işlem görüyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar yine rekor tazeledi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:07:05