Samanyolu Haber /Gündem / Doların gerçek değeri 9.5 lira /10 Mayıs 2021 01:05

Doların gerçek değeri 9.5 lira

Dolar/TL için adil değer tahminini 7,50'den 9,50'ye yükselten Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), iki temel gerekçesini cari açıktaki artış ve yabancı sıcak para çıkışı olarak sıraladı. IIF, "Rezerv tampon olabilirdi ama düşük seviyede" dedi.

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) dolar/TL’nin gerçek kurunu 9.5 düzeyinde güncelledi.

IIF Başkanı Robin Brooks, Twitter paylaşımında, geçmişte bu tarz değişikliklerin cari hesaptan kaynaklandığını şimdi ise kararlarını yönlendiren faktörün para akışı olduğunu belirtti.


Yabancı yatırımcıların 2020’nin büyük bölümünü Türkiye’den para çıkararak geçirdiğinin altını çizen Brooks grafikleri de paylaştı.

Merkez Bankası (MB) faiz kararını yüzde 19’da sabit tutmuştu. Ancak ardından kurda beklenen düşüş gelmemiş, dolar/TL 8.33 seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası yıl sonu anketine göre beklenti 8.71’e çıktı. 12 ay sonrası için beklenen rakam ise 8.95.

Son iki ayda 9,9 milyar dolarlık yabancı çıkışı var

Nitekim, Merkez Bankası (TCMB) verileri, yabancıların mart ve nisan ayında toplamda yaklaşık 9,9 milyar dolarlık net çıkışa imza attıklarını gösteriyor. Bu çıkışın 2 milyar doları tahvil ve hisse senedi piyasası, 7,9 milyar doları ise swap kanalından gerçekleşti. Böylece yılın ilk dört ayında menkul kıymet ve swap kanalından toplam yabancı çıkışı, 6,9 milyar dolar oldu.

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