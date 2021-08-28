Samanyolu Haber /Dünya / Donbas'ta bir Ukrayna askeri öldü /28 Ağustos 2021 14:34

Donbas'ta bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri öldü.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların bir kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

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Ayrılıkçıların Donbas'ın Novomihaylivka bölgesinde açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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