DSÖ: Endişe verici yeni corona varyantı ortaya çıkabilir

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsü konusunda uyarıda bulundu.







Ghebreyesus, corona karşısında izleme, test ve aşılama çalışmalarındaki eksikliklerin, ‘endişe verici yeni corona virüsü varyantının ortaya çıkması için kusursuz koşulları’ oluşturduğunu açıkladı.





DSÖ Üst Düzey Acil Durum Uzmanı Mike Ryan ise Çin’in corona virüsü önlemleri ile insan hakları arasında dengeli bir politika izlemesini umduğunu ifade etti.





Çin’deki katı corona önlemleri sonucunda geçen hafta sonu Çin’de benzeri görülmemiş boyutta gösteriler düzenlenmişti.





Ryan, hükümetlerin corona virüsü önlemlerini düzenlerken halka kulak vermesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.





ÇİN'DE GEÇİCİ COVID KISITLAMALARI KALDIRILDI

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Haizhu, Tianhe, Panyu ve Liwan bölgelerinde geçerli olan geçici kontrol önlemlerinin kaldırıldığı, daha önce belirlenmiş yüksek riskli alanlar dışındaki tüm alanların düşük riskli alanlar olarak sınıflandırıldığı vurgulandı. Yetkililerin, mega kent Guangzhou'da cadde ve sokaklardaki bariyerleri kaldırdığı, yolları açtığı görüldü.





Başkent Pekin'de özellikle kontrol tedbirlerinin halkın üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirten yetkililer, evlerinden dışarı çıkmayan başkent sakinlerinin Covid-19 testlerine katılmalarının gerekmediğini ifade etti. Hastanelerin acil servis ve kadın-doğum gibi önemli bölümlerinde Covid-19 vakasına rastlansa bile bu bölümlerin kapatılmayacağının altı çizildi.







