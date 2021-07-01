DSÖ Kluge'den Covid-19 uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında corona virüsü salgınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kluge, Avrupa’daki 53 ülkede Covid-19 vakalarının sayısındaki 10 haftalık düşüşün sona erdiğini vurguladı. Kluge, geçtiğimiz haftalarda kısıtlamaların hafifletilmesi, seyahatlerin sıklaşması ve insanların yeniden bir araya gelmesi nedeniyle Avrupa’da vaka sayısında yüzde 10’luk artış yaşandığını kaydetti.







NÜFUSUN YÜZDE 63’Ü AŞI BEKLİYOR





Kluge, Delta mutasyonunun hızlı bir şekilde yayıldığını, hastaneye yatışlar ve can kayıpları için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Avrupa’daki insanların yüzde 63’ünün hala aşının ilk dozunu beklediğini kaydeden Kluge, ağustos ayına kadar bölgede aşılamanın tamamlanamayacağını ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle beraber Avrupa’da Delta mutasyonunun artacağını ifade etti.





AŞILAR DELTA’YA KARŞI ETKİLİ





Yeni mutasyonlar, aşı dozlarındaki eksiklik ve sosyal etkileşimlerin hastaneye yatışlarda, vaka ve can kayıplarında artışa neden olacağını belirten Kluge, aşılamanın virüse karşı koruma sağladığını vurguladı. Klauge, “Aşılar Delta mutasyonuna karşı etkilidir. Bir doz değil, iki doz uygulanmalıdır. Aşılamadaki gecikmeler hayatlara ve ekonomilere mal olur. Aşılama ne kadar yavaş olursa o kadar çok mutasyon ortaya çıkacaktır” dedi.





YENİ DALGA UYARISI





DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, “Gerekli tedbirler alınmazsa Avrupa’da kaçınılmaz olarak yeni bir virüs dalgası olacak” uyarısında bulundu. Birçok ülkenin aşılamada iyi durumda görünmesine rağmen Avrupa’daki aşılama ortalamasının yüzde 24 olduğuna dikkat çeken Kluge, yaşlıların ve sağlık çalışanlarının hala savunmasız olduğunu vurguladı. Kluge, şu anki aşılama oranlarının yetişkinlerin yüzde 80’inin aşılanması hedefinden uzak olduğunu belirtti. Kluge, “Bu sayılarla salgın hiçbir yerde bitmedi” dedi.



