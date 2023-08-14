Samanyolu Haber /Politika / Dün göreve başlayan İYİ Partili isim yaşamını yitirdi /14 Ağustos 2023 08:51

Dün göreve başlayan İYİ Partili isim yaşamını yitirdi

Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi. Şanbaz Yıldız, kısa bir süre önce İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti.

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Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son genel seçimde Kocaeli’den 2. sıra milletvekili adayı gösterilen Şanbaz Yıldız, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’na bağlı olarak 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Şanbaz Yıldız, bu görevlendirilme ile Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa ve Bilecik’ten sorumlu olacaktı.

Şanbaz Yıldız, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başaracağız. Yerel seçimlere kısa bir süre kala, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’ın çağrısıyla önemli bir sorumluluk üstlendim. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildim. Kocaeli başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bolu, Yalova, Bursa ve Bilecik illerimizin yerel seçimlere dönük koordinasyonu şahsıma verildi. Yoğun bir çalışma sürecine girmeden önce, Genel Başkanımız Meral Akşener’e, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 7 ilimizde yerel seçim sürecinin partimiz açısından en iyi şekilde geçmesi için canla başla çalışacağımı Kocaeli kamuoyuna sunmak istiyorum. Hep birlikte başaracağız" cümlelerini kullanmıştı.
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