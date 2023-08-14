TikTok dolandırıcılığının altından ünlü dizi oyuncusu çıktı

Ekipler, bazı kullanıcıların TikTok'ta "Jeton" adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptamıştı.









TikTok'ta 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 163 kişiden 10'u tutuklandı. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya dair Sabah gazetesi yeni bilgilere ulaştı.

HESABINDAN 1,5 MİLYONLUK JETON PARASI TRANSFERİ





DİZİ OYUNCUSU DA 'JETONCU' ÇIKTI





TikTok vurgunundan Lise Defteri, Emret Komutanım, Sakarya Fırat gibi popüler dizilerde ve Emret Komutanım Şah Mat, Uzun Hikaye, Kolpaçino 3 Devre gibi filmlerde oynayan Ferdi Kurtuldu çıktı.Sosyal medya platformu TikTok'taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek geçtiğimiz haziran ayında harekete geçmişti.Para göndermek için kullanılan kredi kartlarının çalındığını ya da kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketlerini incelemeye almıştı. Yapılan araştırmalarda bu hesaplara 1,2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edilmişti.Aralarında birçok ünlünün şüpheli olarak yer aldığı soruşturmada ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu'nun da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.Yaklaşık 20 yıldır sinema ve tiyatro oyunculuğu yaptığını söyleyen Kurtuldu, aylık ortama 20-30 bin civarı bir para kazandığını, oturduğu evin ailesine ait olduğunu, herhangi bir kira vermediğini, başkaca bir gelir kaynağının olmadığını söyledi.Ünlü oyuncu ifadesinin devamında, 3-4 ay önce yabancı bir numaranın arayıp kendisine bir link gönderdiğini, linke tıkladığında facebook sayfasına yönlendirdiğini, şahsın kendisini tekrar arayıp telegram hesabı açacağını, mavi tikli hesabın bana lazım dediğini, bunun üzerine şahsı her yerden engellediğini ve telefonu kapattığını belirtti.Emniyet güçlerinin araştırmasına göre Ferdi Kurtuldu'nun hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon liralık TİKTOK jeton parası giriş çıkışı olduğu belirtilirken savcılık oyuncuyu ifadesinin ardından serbest bıraktı.Adana Sıfır Bir isimli dizide oyunculuk yapan Furkan Selahattin Konuş isimli kişinin ise TİKTOK'ta kullanıcı olmamasına rağmen hesabına toplamda 1 milyon 142 bin liralık bir giriş olduğu ve bu paranın bir kısmının 116 işlemle bazı kişilere aktarıldığı belirlendi. Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınamayan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.