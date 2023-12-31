Samanyolu Haber /Dünya / Dünya 2024'e Yeni Zelanda ve Kiribati'deki bu görüntülerle girdi /31 Aralık 2023 15:50

Dünya 2024'e Yeni Zelanda ve Kiribati'deki bu görüntülerle girdi

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde toplanan binlerce kişi Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü karşıladı.

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Dünyanın dört bir yanında 2024’e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni Zelanda ve  Pasifik'teki Kiribati, Samoa Adaları gibi ülkeler, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle 2024'e giren ilk ülkeler oldu. 

Yeni Zelanda, 2024’ün ilk dakikalarına TSİ 14.00’da havai fişek gösterisi ile girdi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda'da, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü büyük bir coşkuyla karşıladı. 

Avustralya ise Türkiye saatiyle 16'da yeni yıla girecek. Bu yıl Avustralya'nın Sydney limanındaki kutlamalarda 8 tona yakın havai fişek kullanılması planlanıyor. 
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