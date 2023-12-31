Samanyolu Haber /Spor / İspanyollar Arda Güler için tarih verdi! /31 Aralık 2023 16:04

İspanyollar Arda Güler için tarih verdi!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Arda Güler'in 2024 yılının ilk maçında sahaya çıkabileceği kaydedildi.

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Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, sakatlığını atlatan ve takımla da çalışmalara başlayan 18 yaşındaki genç futbolcunun, 3 Ocak'taki Mallorca maçında süre alabileceği belirtildi.

3 KEZ SAKATLANMIŞTI
Real Madrid'de daha önce de sakatlıkları sonrası kadroya giren genç futbolcunun, bu kez sahaya çıkmasının oldukça yakın olduğu kaydedildi.

İspanyol devine transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, daha önce Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.

Real Madrid ile Mallorca arasındaki karşılaşma 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.
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