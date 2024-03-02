Dünya Sağlık Örgütü'nden obezite uyarısı

"Çocuklar arasında obezite artışı endişe verici"

Araştırmada yetişkinlerde obezite oranlarının 1990 ile 2022 yılları arasında iki kattan fazla, 5-19 yaş arası çocuk ve ergenlerde ise dört kattan fazla arttığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası bir grup araştırmacının tahminlerine göre, dünya çapında bir milyardan fazla insanın obez olduğu belirtildi.The Lancet'te yayınlanan makalenin kıdemli yazarı ve Imperial College London'da profesör olan Majid Ezzati, "Şaşırtıcı sayıda insan obezite ile yaşıyor" dedi.Çocuklar arasında obezite oranlarındaki artışı "çok endişe verici" olarak nitelendiren Ezzati, obezite oranlarının birçok zengin ülkede düşerken, başka yerlerde hızla arttığını kaydetti.DSÖ beslenme sorumlusu Francesco Branca, "Geçmişte obezitenin zenginlerin bir sorunu olduğunu düşünüyorduk. Obezite artık tüm dünyanın sorunu" dedi.Obezite, daha önce yetersiz beslenmeyle mücadele eden birçok düşük ve orta gelirli ülke de dahil olmak üzere çoğu ülkede zayıflıktan daha yaygın hale geldi.Bulgular, 190'dan fazla ülkede 220 milyondan fazla kişiden elde edilen verilere dayanıyor.Bilgiler, Bulaşıcı Olmayan Hastalık Risk Faktörü İşbirliğindeki 1.500'den fazla bilim insanı tarafından derlendi.Verilere göre aynı dönemde zayıf olarak kabul edilen kız, erkek ve yetişkinlerin oranı sırasıyla beşte bir, üçte bir ve yarı yarıya azaldı.Rapora göre, artış, Karayipler ve Orta Doğu'nun bazı bölgeleri de dahil olmak üzere bazı düşük ve orta gelirli ülkelerde en fazla oldu. Bu ülkelerde obezite oranları, başta Avrupa olmak üzere birçok yüksek gelirli ülkeden daha yüksek.