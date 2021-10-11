Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Sinovac' kararı /11 Ekim 2021 17:40

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Sinovac' kararı

Dünya Sağlık Örgütü, bağışıklığı baskılanmış kişiler için ekstra Covid-19 aşısı önerdi.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, Çin'in ürettiği Sinovac ve Sinopharm aşıları ile aşılanan 60 yaş üstü kişilere yeni bir enfeksiyon riski olabileceği gerekçesiyle üçüncü doz  aşı teklif  edilmesi gerektiğini belirtti. 

FARKLI BİR AŞI DA OLABİLİR
İki aşının Latin Amerika'da zamanla iyi performans gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, 60 yaş üzerindeki kişilere, aşı programlarını tamamladıktan yaklaşık  3 ay sonra Sinopharm ve Sinovac tarafından yapılan aşıdan ek bir doz almalarını tavsiye etti. Danışmanlar ayrıca müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.

60 YAŞ ALTINDA DA ETKİLİ
Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu ancak etkilerle ilgili bazı önemli verilerin eksik olduğunu belirtmişti
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