Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li milletvekili hayatını kaybetti /11 Ekim 2021 16:36

AKP'li milletvekili hayatını kaybetti

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AKP milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Uçma'nın ölümünün ardından Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Milletvekilimiz İsmet Uçma, davasına olan bağlılığı, nezaketi, samimiyeti ve ağabeyliğiyle kıymetli hatıralar bıraktı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı da Uçma'nın ölümünü yaptığı paylaşım ile şöyle duyurdu:

"Değerli İstanbul milletvekilimiz, bilgeliğine ve insanlığına her daim şahit olduğumuz İsmet Uçma vefat etmiştir. Ailesine dostlarına aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun."
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