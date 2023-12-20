Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Ticaret Örgütü ABD’yi haklı buldu: Türkiye aleyhine ‘çelik’ kararı /20 Aralık 2023 11:54

Dünya Ticaret Örgütü ABD’yi haklı buldu: Türkiye aleyhine ‘çelik’ kararı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’nin çelik ve alüminyum vergilerine misillemeyle karşılık veren Türkiye’den ek vergileri kaldırmasını istedi.

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ABD Eski Başkanı Donald Trump çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ‘madde 232’ ulusal güvenlik soruşturmasına dayanarak Mart 2018’de Washington’un çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 vergi koymuştu. Türkiye’yse alınan bu karara ABD ürünlerine koyduğu ek vergiyle misilleme yapmıştı.

Trump bu misillemeye karşılık olarak Türkiye’ye yönelik vergileri ikiye katlamış, çelik ürünlerine yüzde 50, alüminyuma da yüzde 20 oranında ek vergi kararı vermişti.

Reuters‘in haberine göre DTÖ, Türkiye’nin ek vergi uygulamasını ‘örgütün politikalarıyla uyumsuz’ buldu ve Ankara’ya ‘uyumlu hale getirmesini tavsiye etti.’

ABD’nin şikayetini haklı bulan örgüt, Türkiye’nin ek vergileri kaldırması gerektiğine karar verdi.


ABD, Türkiye’nin yanı sıra misilleme olarak uyguladıkları tedbirler nedeniyle Avrupa Birliği, Kanada, Rusya ve başka ülkelere karşı anlaşmazlık çözüm süreci başlatmıştı.
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