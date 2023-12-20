İçişleri Bakanı, Polat çifti için Adalet Bakanı'nı aradı iddiası

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat hakkında 27 Eylül'de soruşturma başlatılmış, 4 Ekim'de MASAK rapor hazırlamıştı. 1 Kasım'da gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat çiftinin gözaltına alınmadığı süreçte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefon açtığı iddia edildi.







10Haber'den Hazar Dost'a konuşan kaynaklar, Polat çiftinin gözaltı sürecinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefonuyla başladığını anlattı.





Buna göre uzayan süreç ve çift hakkında gözaltı kararı verilmemesi hakkında İstanbul Emniyet’inden üst düzey müdürler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bilgi verdi. Yerlikaya durumu öğreneceğini söyleyerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştu. Yerlikaya ve Tunç arasındaki görüşmenin ardından Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 20 kişi 1 Kasım’da gözaltına alındı.





MASAK’ın hazırladığı 4 Ekim tarihli ön raporda Polatlar’ın şirketlerinde belirsiz hesap hareketleri tespit edilmiş ve “İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS’lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis şüphelerinin bulunması nedeniyle, söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği; ileri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği” belirtilmişti.





Adalet Bakanı Tunç 3 Kasım’da yaptığı açıklamada “Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı” demişti.