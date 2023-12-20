Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanı, Polat çifti için Adalet Bakanı'nı aradı iddiası /20 Aralık 2023 11:48

İçişleri Bakanı, Polat çifti için Adalet Bakanı'nı aradı iddiası

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, Polat çiftinin neden gözaltına alınmadığını sormak için Adalet Bakanı Tunç'u aradığı öne sürüldü.

SHABER3.COM

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat hakkında 27 Eylül'de soruşturma başlatılmış, 4 Ekim'de MASAK rapor hazırlamıştı. 1 Kasım'da gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat çiftinin gözaltına alınmadığı süreçte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefon açtığı iddia edildi.

10Haber'den Hazar Dost'a konuşan kaynaklar, Polat çiftinin gözaltı sürecinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefonuyla başladığını anlattı.

Buna göre uzayan süreç ve çift hakkında gözaltı kararı verilmemesi hakkında İstanbul Emniyet’inden üst düzey müdürler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bilgi verdi. Yerlikaya durumu öğreneceğini söyleyerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştu. Yerlikaya ve Tunç arasındaki görüşmenin ardından Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 20 kişi 1 Kasım’da gözaltına alındı.

MASAK’ın hazırladığı 4 Ekim tarihli ön raporda Polatlar’ın şirketlerinde belirsiz hesap hareketleri tespit edilmiş ve “İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS’lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis şüphelerinin bulunması nedeniyle, söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği; ileri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği” belirtilmişti.

Adalet Bakanı Tunç 3 Kasım’da yaptığı açıklamada “Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İçişleri Bakanı, Polat çifti için Adalet Bakanı'nı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:55:33