Halil Umut Meler Emre Belözoğlu'nu suçladı: Planladı, provoke etti

Eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca, dokuz gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e, Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.





Meler hastaneye kaldırılırken, Koca dahil üç saldırgan tutuklanmıştı.





Emre Belözoğlu öncesinde planladı

Saldırının ardından ilk kez Hürriyet‘e konuşan Meler, saldırıyla ilgili “Emre Belözoğlu mu provoke etti?” sorusuna şöyle yanıt verdi:





“Evet bu alenen gözüken bir şey. Maç içerisinde desin ki ‘Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim.’ Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.





Meler Belözoğlu’nun kendisinden özür dilemediğini de söyledi:







“Şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘Mesaj attım’ desin… İki gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?”





Tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim

Faruk Koca’yı da asla affetmeyeceğini söyleyen Meler, kendisini asıl yerdeyken tekme atılmasının üzdüğünü belirtti:





“Bunu özellikle bir çok yerde söyledim bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak. O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim, yapanları da bunu tahrik edenleri de asla affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim.”







Meler, Riyad’daki Süper Kupa finalini yönetmeye psikolojik olarak hazır olmadığını da sözlerine ekledi.