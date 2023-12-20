Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere bugün Mısır'a gitmesi bekleniyor. Hamas'a yakın çevrelerden alınan bilgiye göre Katar'da yaşayan Haniye bugün "üst düzey" Hamas heyeti ile birlikte Mısır'da görüşmeler yapacak. Haniye'nin Mısır İstihbarat Servisi Şefi Abbas Kemal'le de bir görüşme yapması planlanıyor. Mısır'daki görüşmelerin amacı, "tutukluların serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne yönelik kuşatmanın sona ermesi için bir uzlaşma hazırlamak amacıyla saldırılar ve savaşın durdurulması" olarak açıklandı. Bunun yanı sıra görüşmelerde Gazze Şeridi'ne yardımların gönderilmesi, İsrail Ordusu'nun Filistin bölgelerinden çekilmesi ve Filistinliler'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yeniden dönebilmesi gibi konular da gündemde olacak.





Ateşkes bir hafta sürmüştü

Kasım ayında Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonrasında İsrail ve Hamas bir hafta insani ateşkes ilan etmiş ve bu süre içinde Hamas 105 rehineyi, İsrail ise cezaevlerindeki çoğu çocuk ve kadın 240 tutukluyu serbest bırakmıştı. İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre Hamas'ın elinde halen 129 İsrailli rehine bulunuyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Salı günü rehinelerin aileleriyle yaptığı görüşmede, "Tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak bizim görevimiz" açıklamasını yaptı.





Amerikan haber sitesi Axios: İsrail bir hafta ateşkes önerdi

Amerikan haber sitesi Axios'un haberine göre İsrail rehinelerin serbest bırakılması için Katar aracılığıyla en az bir haftalık ateşkes önerdi. Axios, iki İsrailli yetkili ve bir başka kaynağa dayandırarak verdiği haberde, İsrail yönetiminin ateşkeste Gazze'de rehin olarak tutulan kadınların yanı sıra 60 yaş üstü erkekler ve hasta ya da yaralıların serbest bırakılmasını talep ettiğini öne sürdü.





Bu arada İsrail'le savaşan bir diğer Filistinli örgütü İslami Cihad, İsrailli iki rehinenin Gazze Şeridi'nde olduğunu gösteren bir video yayınladı. Söz konusu iki rehine videoda rehinelerin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuyor.





AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan radikal İslamcı Hamas 7 Ekim'de İsrail'e saldırılar düzenlemiş, İsrail'in verdiği bilgiye göre bu saldırılarda bin 140 İsrailli öldürülmüş, 250 İsrailli ise rehin alınarak Gazze Şeridi'ne götürülmüştü. İsrail'in bu saldırılara misilleme olarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ise Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 19 bin 660'dan fazla Filistinli yaşamını yitirdi.