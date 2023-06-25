Dünya, ‘Turkey’den vazgeçememiş

Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2021’deki genelgesiyle ihraç ürünlerde ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ ibaresinin kullanılması kararlaştırılmış, 2022 ortasında da hükümet, uluslararası kuruluşlara yabancı dildeki yazışmalarda ‘Türkiye’ isminin kullanılması için resmi talepte bulunmuştu.





Uluslarası kuruluşlar ve devletler, resmi ilişkilerde Türkiye’nin bu talebine olumlu karşılık verdi. Yabancı basın ve sosyal alanda ise Türkiye isminin kullanımının çok daha sınırlı olduğu görülüyor.







BBC Türkçe’den Aylin Yazan, ‘Türkiye’ isminin dünyada ne kadar kabul gördüğünü araştırdı.





Buna göre, NATO, Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar resmi temas ve yazışmalarda ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’yi kullanmaya başladı. Ancak bu, birçok ülkede karşılık görmedi.









ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı, diplomatik ve resmi temaslarda ‘Türkiye’ ismini kullanmaya başlayacağını duyurmuştu. Ancak ‘ABD Coğrafi Adlar Kurulu’, Dışişleri Bakanlığı’na gerekli ve uygun yerlerde ‘Turkey’ ve ‘Republic of Turkey (Türkiye Cumhuriyeti)’ adlarını da kullanabileceği tavsiyesi verdi. Gerekçe olarak da ‘Amerikan toplumu için bu adların daha anlaşılır olması’ sunuldu.





Britanya

Britanya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımladığı yazılı bilgilendirme notlarında, ilk kez 8 Haziran 2022’de Türkiye ismini kullandığı ve bu tarihten sonraki resmi duyuruları Türkiye adıyla yaptığı görülüyor. Dışişleri Bakanlığı resmi yazışmalar ve duyurularda Türkiye ismini kullansa da, örneğin vatandaşlarına gönderdiği ‘seyahat tavsiyeleri’ notlarında ‘Turkey’i kullanıyor.





Katar

Türkiye’nin yakın ilişki içinde bulunduğu ülkelerden Katar’ın dışişleri bakanlığının İngilizce internet sayfasındaki duyurularda 2023 yılı itibarıyla hem ‘Turkey’ hem de ‘Türkiye’ kullanılıyor.









Rusya

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde de hem ‘Turkey’ hem de ‘Türkiye’ isimleri kullanılıyor. Kremlin’in duyurularındaysa Haziran 2022’den sonra ülke isminin ‘Turkiye’ şeklinde yazıldığı görülüyor.