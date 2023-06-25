Ukrayna’dan Rusya’daki Wagner kriziyle ilgili sert çıkış

Rusya’nın paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’in Moskova’ya savaş açmasından sonra Belarus’un devreye girerek krizi sonlandırmasının ardından Ukrayna’dan çok sert açıklamalar geldi…





Moskova’yı karıştıran isyan hareketi sonrasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, yaşananları değerlendirdi… Zelenskiy, “Bugün dünya, Rusya’nın efendilerinin hiçbir şeyi kontrol edemediğini gördü. Hiçbir şeyi. Tamamen kaos yaşandı” dedi.





Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da, “Düşman hattında yaşanan herhangi bir kaos bizim işimize gelir” yorumunu yaptı. Kuleba, Rusya’da yaşananların Ukrayna’yı nasıl etkileyeceğine dair yorumda bulunmak için henüz çok erken olduğunu söylerken ABD ile görüşeceğini de belirtti.