Samanyolu Haber /Ekonomi / Tasarruf Paketi'nden memurlara kötü haber /13 Mayıs 2024 13:00

Tasarruf Paketi'nden memurlara kötü haber

Kamuda Tasarruf Paketi'ne göre, yeni lojman kiralanması durdurulacak, kamuda personel servisi hizmeti kaldırılacak ve sosyal tesisler satılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi'nin içinde milyonlarca memuru ilgilendiren düzenlemeler de yer aldı.

Buna göre, kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceği de belirtildi. Buna göre, yeni lojman kiralanması durdurulacak, kamuda personel servisi hizmeti kaldırılacak ve sosyal tesisler satılacak.

Ayrıca kamuda yeni personel istihdamının 3 yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılırken destek personeli sayısı da azaltılacak.

Yeni tasarruf tedbirleri kapsamında memurları ilgilendiren düzemeler şöyle:

* Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanması süresiz olarak yasaklanacak.

* Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak.

* Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilecek.

* Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.

PERSONEL ALIMLARI YAVAŞLATILIYOR

Diğer yandan kamu personeli olmak isteyenlere de paketten kötü haber geldi.

Buna göre, kamuda yeni personel istihdamının 3 yıl boyuca emekli olanlarla sınırlandırılacak. Ayrıca toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenecek ve destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılacak.
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