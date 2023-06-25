Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da hükümet kurulamamıştı: Seçmenler bugün tekrar sandığa gidiyor /25 Haziran 2023 12:06

Yunanistan'da hükümet kurulamamıştı: Seçmenler bugün tekrar sandığa gidiyor

Yunanistan'da 35 gün önce yapılan genel seçimlerde hükümetin kurulamamasının ardından, bugün seçmenler tekrar sandık başına gidiyor.

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Yunanistan'da 21 Mart tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde hükümetin kurulamamasının ardından, bugün yeniden seçim yapılıyor.

Bugükü seçimde 9 milyon 810 seçmen oy kullanma hakkına sahipken, seçmenler sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Genel seçim sonrası hükümet kurulamamıştı
Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40,79'luk oy oranıyla birinci çıkmış ancak tek başına iktidara gelmesini sağlayacak 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Miçotakis, seçimlerin hemen ardından koalisyon seçeneğinden yana olmadığını belirterek, ikinci kez sandığa gitmeyi tercih ettiğini açıklamıştı.

Muhalefet partileri de koalisyon seçeneğine sıcak bakmayınca Miçotakis, ülkeyi 25 Haziran'daki genel seçimlere taşıyacak geçici hükümetin başbakanı Yannis Sarmas'a 25 Mayıs'ta başbakanlık görevini devretmişti.

Seçim sistemi değişmişti
Yunanistan'da önceki yıllarda uygulanan seçim sistemine göre koalisyon hükümetlerine gerek kalmaması için birinci olan partiye 300 sandalyelik mecliste fazladan 50 milletvekilliği veriliyordu.

2023 genel seçimlerinde ilk kez uygulanan seçim sistemine göre ise hiçbir partiye fazladan milletvekilliği öngörülmüyor. Mevcut sonuçlarla partilerin koalisyon kurmaması halinde yeniden seçim gerçekleştiriliyor.

İkinci kez sandığa gidildiğinde ise birinci partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor. 
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