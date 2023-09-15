Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü dergi, Türkiye'nin resmi diline 'Arapça' yazdı! /15 Eylül 2023 12:38

Dünyaca ünlü dergi, Türkiye'nin resmi diline 'Arapça' yazdı!

Dünyaca ünlü Time Out dergisinde Türkiye'yle ilgili yer alan bilgilerde resmi dilin Arapça olduğu yazıldı. Durumu, Umman'da yaşayan bir Türk vatandaşı dergiyi okurken fark etti.

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İngiltere merkezli ünlü 'Time Out' dergisinin, Körfez ülkelerinde satılan sayısında, Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleri arasında gösterildiği ve dilinin Arapça olduğu bilgisinin verildiği ortaya çıktı.

Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out; Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan Körfez İşbirliği Ülkeleri’ne özel 2023/24 tarihli yıllık ve ‘Kısa Seyahatler’ (Short Escapes) konulu sayısında Türkiye’ye de yer verdi.


Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre; Umman’da yaşayan bir Türk vatandaşı, market alışverişinde aldığı dergiyi evde incelerken şoke oldu. Dergide Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleri arasında yer aldığı ve konuşulan dilin Arapça olduğu bilgisinin verildiğini gördü.

Durumu fark eden bir vatandaş, derginin yetkililerine durumu belirttiğini ve dergi yönetimi tarafından özür dilendiğini söyledi. Yetkililer, hatalı sayının toplatılacağına dair bir bilgi vermezken, sonraki sayılarda bu hatanın yapılmayacağını söylemekle yetindi.
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