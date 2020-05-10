Dünya'da iyileşen hasta sayısı bir buçuk milyona yaklaştı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında enfekte olanların sayısı 10 Mayıs itibariyle 4 milyon 100 bini aştı.





Dünya genelindeki koronavirüs vaka verilerinin derlendiği Worldometers sitesine göre 10 Mayıs itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 451'e, vaka sayısı 4 milyon 101 bin 975'e ulaştı. Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 400 bini geçti.





Salgının merkezi haline gelen ABD’deki vaka sayısı ise 1 milyon 300 bini aştı. 10 Mayıs itibariyle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 347 bin 310'a ulaştı, 80 bin 37 kişi ise hayatını kaybetti.