Dünyada ve Türkiye'de corona virüsü vakaları artışta



Nisan ayında günlük 60 binin üzerinde vaka görülen Türkiye’de kapanmalar ve Haziran ayında başlayan yoğun aşılama programı sayesinde vaka sayıları resmi verilere göre 4 bin 400’lere kadar gerilemişti. Ancak Temmuz ayının ilk haftasından bu yana Türkiye’de de vaka sayılarında yeniden yükseliş görülmeye başlandı.





Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 680 vaka tespit edilirken, COVID-19'dan ölenlerin sayısı da bir gün önceye göre 33 kişiden 66 kişiye yükseldi. Türkiye ayrıca 4 Temmuz tarihinden bu yana ağır hasta sayısı, zatürre oranı gibi verileri açıklamayı da sona erdirdiğinden hastanelerdeki mevcut yük tam olarak bilinemiyor.





Tüm dünyada etkili olan ve vaka sayılarındaki artışın ana nedeni olarak görülen Delta varyantının Türkiye’deki vakaların yüzde kaçını oluşturduğuna dair de Sağlık Bakanlığı yeni bir açıklama yapmadı.





Dünyada da vaka sayıları hızla artıyor





Delta varyantı çok sayıda ülkede baskın hale gelmiş durumda. Nüfusunun yarıdan fazlasını aşılamış olan İngiltere’de Delta varyantı nedeniyle son 24 saatte 48 bin 161 vaka tespit edilirken 25 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede mevcut artış hızının devam etmesi halinde kısa süre içerisinde günde 100 bin yeni vakanın görülmesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.





Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Lavid de Corona virüsüne yakalandı. Bunun üzerine kendisi geçen yıl COVID-19 geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Sağlık Bakanı’yla teması bulunduğu için karantinaya alındı. Johnson 10 gün boyunca kendi evinde karantinada kalacağı açıklandı.



