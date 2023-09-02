‘Ekonomiyi sığınmacılar ayakta tutuyor, onlar olmasa batar’

TR724'ün haberine göre gazeteci Faruk Aksoy ve Cem Küçük, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un modatörlüğünde gerçekleşen programda tartıştı.



Aksoy, sığınmacı meselesiyle ilgili olarak “Türkiye’nin sığınmacı sorunu tüm bu ekonomik sorunlara olumsuz tesir etti mi? Etti” dedi.



Aksoy’un sözünü kesen Küçük, “Olumlu olarak tesir etti. Onların sayesinde ekonomi ayakta. Onlar olmasa ekonomi batar. Esnaf milliyetçidir. Toplumu analiz edemiyorsun. İş yerlerini gezmiyor musun? Onlar olmasa işler batar ya. Bulamıyor adam ya! (Türk vatandaşları) Çalışmıyorlar” diye konuştu.



Küçük’ün sözlerine sinirlenen Aksoy, “Bunu sakın bir daha söyleme” diyerek tepki gösterdi.