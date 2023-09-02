Samanyolu Haber /Gündem / ‘Ekonomiyi sığınmacılar ayakta tutuyor, onlar olmasa batar’ /02 Eylül 2023 22:21

‘Ekonomiyi sığınmacılar ayakta tutuyor, onlar olmasa batar’

AKP’ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, Türkiye ekonomisinin sığınmacıların sayesinde ayakta durduğunu onlar olmazsa batacağını ileri sürdü.

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TR724'ün haberine göre gazeteci Faruk Aksoy ve Cem Küçük, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un modatörlüğünde gerçekleşen programda tartıştı.

Aksoy, sığınmacı meselesiyle ilgili olarak “Türkiye’nin sığınmacı sorunu tüm bu ekonomik sorunlara olumsuz tesir etti mi? Etti” dedi.

Aksoy’un sözünü kesen Küçük, “Olumlu olarak tesir etti. Onların sayesinde ekonomi ayakta. Onlar olmasa ekonomi batar. Esnaf milliyetçidir. Toplumu analiz edemiyorsun. İş yerlerini gezmiyor musun? Onlar olmasa işler batar ya. Bulamıyor adam ya! (Türk vatandaşları) Çalışmıyorlar” diye konuştu.

Küçük’ün sözlerine sinirlenen Aksoy, “Bunu sakın bir daha söyleme” diyerek tepki gösterdi.
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