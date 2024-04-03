Üçüncü kez İBB başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. İmamoğlu, "Bu mazbata 16 milyonundur" dedi.





İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul adliyesinde teşekkür konuşması yapacak.









Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:





"Bugün saat 16.00’da Çağlayan Adliyesi’nde İstanbullular adına mazbatamızı alıyoruz. Adliyeye gelmek isteyen hemşehrilerimden ricam adliye binasına kesinlikle girilmemesi, meydanda buluşulması ve görevlilerin uyarılarına katiyen riayet edilmesi. Bu başarı hepimizin."





Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ya yapılan seçimlerde oyların yüzde 51'ini alarak ve AKP'nin adayı Murat Kurum'a 1 milyon oydan fazla fark atarak bir kez daha İBB Başkanı seçildi.

