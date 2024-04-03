Samanyolu Haber /Dünya / ABD şokta: 'Çığlık' filmindeki maskeyi takıp komşusunu testereyle katletti /03 Nisan 2024 16:43

ABD şokta: 'Çığlık' filmindeki maskeyi takıp komşusunu testereyle katletti

Son yılların en popüler korku filmi serilerinden biri olan Çığlık (Scream) gerçek oldu...

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ABD'de yaşayan 30 yaşındaki bir adamın Çığlık filmindeki seri katil gibi giyinerek komşusunu elektrikli testereyle katletmesi ülkede şok etkisi yaptı. 

Pennsylvania'da yaşayan 30 yaşındaki Zak Moyer, 59 yaşındaki komşusu Edward Whitehead Junior'ı çok sayıda bıçak darbesi ve elektrikli testere ile katletti. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Moyer'in bir süre önce tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra evine giderek polisi beklerken film izlemeye devam ettiği de belirtildi. 

Öte yandan ABD polisi, Moyer'in bir yıl önce cinayete kurban giden bir kadın ve bir çocuğun ölümünde de Moyer'in parmağı olabileceğini duyurdu. Yetkililer Moyer'in iki kurbanı öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, Moyer'in gözaltına alınmasından sonra babasının da Whitehead ailesini taciz etmeye başladığını ve bu sebeple gözaltına alındığını duyurdu.
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