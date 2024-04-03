ABD'li bankadan sürpriz tahmin: Dolar'ın 30 TL'nin altına düşeceği tarihi verdi

ABD'li bankacılık devi Wells Fargo, 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerin ardından Türkiye ile ilgili yeni bir analiz kaleme aldı.







Ekonomist Brendan McKenna tarafından kaleme alınan notta, "Yerel seçimlerin artık geride kalması ve politika ve ekonomik ortodoksluğa olan bağlılığımızın bozulmaması nedeniyle, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli olumlu görüşümüzü artan bir inançla yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.





Yerel seçim sonuçları ile ilgili geniş analizlere yer verilen raporda, "Dolar/TL kurunun bu yıl zirve yaptığına ve 2025'in ortalarında 30 TL'nin altına ineceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.







SEÇİM SONUÇLARINI ANALİZ ETTİLER

Raporda öne çıkan noktalar şöyle:





- AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizler üzerindeki baskısından vazgeçmesi, merkez bankasının bağımsız para politikası kararları alma konusunda bir sicil geliştirmesine de olanak sağladı.





- Erdoğan'ın son yerel seçimlere yönelik uzlaşmacı yaklaşımının Türk lirası için bir güç kaynağı olacağına inanıyoruz.





- Yerel seçimlerin sonuçları kesinlikle ilginç olsa da, bize göre daha önemli olan, Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmesi ve herhangi bir seçim sonucuna itiraz edeceğine ya da bu sonucu bozacağına dair bir işaret vermemesidir. Erdoğan'ın seçim sonuçlarına itiraz etmeme kararını, Türkiye'deki demokratik süreç için açıkça olumlu olarak yorumluyoruz.





- Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi 2028 yılında. Bu yüzden, ekonomi istikrara kavuştukça ve tüketicilerin satın alma gücü arttıkça Erdoğan'ın seçmen desteğini yeniden inşa etmesi için yeterli zaman var.







- Ayrıca, yerel seçim yenilgilerinin Erdoğan'ın para politikası üzerinde yeniden nüfuz kazanmaya çalışmasına neden olmayacağına ve Merkez Bankası'nın yeniden keşfedilen bağımsızlığının ve güvenilirliğinin ileriye dönük olarak bozulmadan kalacağına inanıyoruz.





- Siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanır.





TÜRK LİRASI TAHMİNİ

- Türk lirası için yapıcı görüşümüzü bu kez daha yüksek bir inançla yineliyor ve Türkiye'nin para birimi sorunlarının geçmişte kaldığına inanıyoruz.





- Bununla birlikte, ara sıra yaşanan volatilite nöbetlerinin lirayı hala etkileyebileceğine inanıyoruz.





- Ancak, liradaki oynaklığın geçici olacağına ve TL'nin 2025'in 3. çeyreğinin sonuna kadar güçlenme eğiliminde olacağına inanıyoruz.





- Dolar/TL kurunun bu yıl zirve yaptığına ve 2025'in ortalarında 30 TL'nin altına ineceğini tahmin ediyoruz.