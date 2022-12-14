Ekrem İmamoğlu'na tribünlerden destek

Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, THY EuroLeague mücadele eden Anadolu Efes'i desteklemek için Sinan Erdem spor salonunda yerini aldı.



İmamoğlu'nun salona girmesi ile birlikte seyirciler alkışlar ile kendisine destek oldu.







İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 'Söz vermiştim, Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim. Şimdi işimin başına dönüyorum, Saraçhane’de çalışmaya devam edeceğim.' dedi.





İşte İmamoğlu'nun paylaşımı...







