Samanyolu Haber /Gündem / Türkmenistan'da Türkmen gazı zirvesi /14 Aralık 2022 21:07

Türkmenistan'da Türkmen gazı zirvesi

Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye liderinin katıldığı, Türkmenistan'ın gazının Batı’ya ulaştırılması öncelikli konu olan bir zirve gerçekleşti.

Türkmenistan'da Türkmen gazı zirvesi

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 Avaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende, ticaret, bilim, eğitim, kültür, gümrük, enerji ve ulaştırma alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.   Zirvede Ukrayna'daki duruma ve ateşkes müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde yer aldı. Moskova-Kiev arasındaki tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördüklerini belirten liderler, devam eden çatışmaların küresel sistemin güvenlik, gıda ve enerji sütunlarını sarstığını ifade etti. Savaşın olumsuz etkilerine, tüm dünyada rekor kıran enflasyon oranları başta olmak üzere pek çok alanda şahit olduklarını vurguladılar.
   


Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, Türkiye’nin önce ateşkesi ardından da bölgesinde kalıcı barışı sağlamayı ümit ettiğini kaydeden Erdoğan, adil barışın ancak diyalogla tesis edileceğine vurgu yaptı. Erdoğan, Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlanması gerektiğini ayrıca Türkiye’nin, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan elektrik nakli konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
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