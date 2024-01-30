Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk açıkladı: Beyin çipini ilk kez insana yerleştirdik /30 Ocak 2024 11:15

Elon Musk açıkladı: Beyin çipini ilk kez insana yerleştirdik

Neuralink'in kurucusu Elon Musk yaptığı açıklamada yapılan çalışmalar üzerine ilk kez insan beynine çip takıldığını belirtti.

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ABD’li girişimci Elon Musk, kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink’in insan beynine çip takma çalışmalarında geldiği son nokta hakkında bilgi verdi.

Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Neuralink tarafından gerçekleştirilen ilk beyin imalatının başarıyla yapıldığını duyurdu. İlk denemenin ardından iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini vurgulayan Musk, elde edilen ilk sonuçların umut verici olduğunu belirtti.

“DÜŞÜNCE GÜCÜYLE ELEKTRONİK CİHAZLAR KONTROL EDİLECEK”
Elon Musk, Neuralink'in ilk ürününün "Telepati" adını taşıdığını açıklarken, bu teknolojinin, düşünce gücüyle telefon, bilgisayar ve çeşitli cihazları kontrol etmeyi mümkün kıldığını ifade etti. İlk etapta bu teknolojinin, uzuvlarını kullanma yetisini kaybetmiş bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirten Musk paylaşımında "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." örneğini verdi.
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