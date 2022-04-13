Elon Musk'a 'Twitter' davası

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasına sahip olduğunu bildirmede yasal süreye uymadığı için bir Twitter hissedarı tarafından dava edildi. Marc Bain Rasella isimli yatırımcı, Elon Musk'ın, hisse satın alımını bildirmede yasal olarak geciktiğini ve bu gecikme yüzünden bazı hissedarların zarar ettiğini öne sürdü. ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasına sahip olduğunu bildirmede yasal süreye uymadığı için bir Twitter hissedarı tarafından dava edildi. Marc Bain Rasella isimli yatırımcı, Elon Musk'ın, hisse satın alımını bildirmede yasal olarak geciktiğini ve bu gecikme yüzünden bazı hissedarların zarar ettiğini öne sürdü.





ABD'de Marc Bain Rasella isimli Twitter hissedarı, şirket hisselerindeki satın alımını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yasal süre içerisinde bildirmediği için Elon Musk'a dava açtı.





Musk'ın SEC tarafından belirlenen yüzde 5'lik mülkiyet eşiğini geçtikten sonraki 10 gün içinde hissesini açıklama zorunluluğu olduğunu belirten Rasella, Musk yüzünden zarara uğradığını ifade etti. Twitter hissedarı, Musk'ın hisse alımını en geç 24 Mart'ta bildirmesi gerektiğini ileri sürdü.





Yatırımcı, Musk’ın Twitter hissesini satın aldığını açıkladığı 4 Nisan'da, şirket hisselerinin yüzde 27 yükselerek 39.31 dolardan 49.97 dolara çıktığını söyledi. Rasella, birçok hissedarın sahip olduğu hisseleri bu yüzden erken sattığını ve zarara uğradığını belirtti.





New York Manhattan'daki federal mahkemede açılan davada Rasella, Musk'ın hisse alımını zorunlu SEC süresinden çok sonra açıkladığını belirterek hisselerini düşük fiyatlardan sattığını söyledi.