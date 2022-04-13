Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, henüz Ukrayna'yı ziyaret etmeyi düşünmediğini söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, henüz Ukrayna'yı ziyaret etmeyi düşünmediğini söyledi.





Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.





RBB kanalına konuşan Scholz, harekatın başlamasından birkaç gün önce Kiev'de olduğunu belirterek, sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ile sık sık telefon görüşmeleri yaptığını kaydetti.





Scholz, "Benimle bu kadar yoğun temas sürdürecek hiçbir devlet veya hükümet lideri yok" ifadelerini kullandı.





Daha önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söylemişti.







