Bakan Kurum'dan 'konuk fiyatı' açıklaması

Konut fiyatlarında yaşanan artış konusuna değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yıllarda konut fazlalığı yaşanırken bu sezon inşaat malzemelerin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle tedarik zincirinde de bozulmalar olduğunu belirtti.





"TEDARİK ZİNCİRİ ÖYLE BOZULMUŞ Kİ..."







Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

konut fiyatlarındaki artışa dair "Geçen seneki satış bir önceki yıllara göre abartılacak bir artış değil" diyen Kurum, "Yılda 1,5 milyon ülkemizde konut satışı olur. Bunun yaklaşık yüzde 31'ini 1. ev konut satışları, kalanını da 2. el konutların el değiştirdiği bir satış görüyoruz. Bu satışları incelediğimizde arz-talep dengesine göre yüklenici firmalar konut yaparlar ve satış gerçekleştirirler. Geçtiğimiz yıllarda konut fazlalığı vardı, bir eleştiri söz konusuydu. Biz bunu Sayın Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımızla konuşarak bir kampanya yaptık. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde konut fazlalığı söz konusu. İnşaat malzemelerin fiyatlarında bir artış söz konusu. Bırakın tedarik etmeyi, tedarik zinciri öyle bozulmuş ki 9-10 ay ötesine randevu alıyorsunuz. Dünyaya baktığınızda ise bir artış söz konusu. Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar" dedi.